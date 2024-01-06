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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına çorba dağıttı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına çorba dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odaları ile birlikte düzenlediği 'Esnafa Çorba Dağıtım' programı kapsamında sabah erken saatlerde tezgah kuran pazarcı esnafına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Yeni kurulan tezgahları olan esnaf, yapılan ikramdan memnuniyetlerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına çorba dağıttı
06.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına çorba dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte "Esnafa Çorba Dağıtım" programı düzenledi. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığını çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarı'nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikram dağıtımında tezgahını yeni kurmaya başlayan esnaf, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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