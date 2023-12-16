 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere kilim dokuması imkanı sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere kilim dokuması imkanı sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Kültür Müzesi'nde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde 200 öğrenciyi ağırlayarak her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokuması imkanı sağladı. Etkinlikte, Kocaeli'nin yerel lezzetleri ve gelenekleri tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası\'nda öğrencilere kilim dokuması imkanı sağladı
16.12.2023 - 10:24,
Abone Ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Kültür Müzesinde Yerli Malı Haftası çerçevesinde 200 öğrenciyi ağırlayarak her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokumasını sağladı.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na ev sahipliği yaparak yerel kültürün önemini vurgulayan etkinliğe imza attı. Müze, ilköğretim okullarından gelen 200 öğrenciye ev sahipliği yaparak Kocaeli'nin yerel lezzetleri, gelenek ve göreneklerin çeşitliliğini gözler önüne serdi. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde gerçekleşen Yerli Malı Haftası etkinliği, ilköğretim okullarından gelen öğrencilerle birlikte renkli ve öğretici bir atmosfer oluşturdu. Ziyaretçilere, Kocaeli'nin zengin yerel lezzetleri mancarlı pide, Kandıra fındıklı lokumu, Eşme ayva cezeryesi, İzmit simidi ve pişmaniye ikram edilerek, hem yerel kültür hem de yerli malı ürünlerle buluşma fırsatı sunuldu. Müze tanıtımıyla başlayan etkinliğin ardından interaktif kilim dokuma alanına geçilerek her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokuması sağlandı. Yerli malı ve yerel kültürün önemini belirten bir sunumun ardından, Kocaeli masallarından "Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi" adlı masal öğrencilere anlatıldı. Ayrıca, ülke genelinde coğrafi işareti alınan ürünler ve Kocaeli'nin yerel lezzetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yerel unsurlara dikkat çekildi - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere kilim dokuması imkanı sağladı - Son Dakika


10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere kilim dokuması imkanı sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement