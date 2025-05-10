Kocaeli\'de 10. Çiftçi Şenliği Coşkuyla Başladı

Kocaeli'de 10. Çiftçi Şenliği etkinlikleri çiftçi kortejiyle başladı. İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan'ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Çiftçi Şenliği kapsamında İzmit'te kortej düzenlendi. İzmit Merkez Bankası önünden başlayan, çiftçilerin ve vatandaşların ilgi gösterdiği korteje Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başkan Tahir Büyükakın, milletvekilleri, ziraat odaları, oda birlik ve kooperatiflerin başkan ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan'ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Başkan Büyükakın, çevre esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Merkez Bankası önünden başlayan ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahında devam eden yürüyüş, Fevziye Camisi önünde tamamlandı.

İzmit Ziraat Odası önünde toplanan çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla korteje katıldı. Şehir merkezine doğru hareket eden çiftçiler, Hürriyet Caddesi'nde konvoy düzenleyerek, etkinliğe destek verdi.

Protokol üyeleri, kurulan stantlarda ata tohumundan üretilen sebze ve tıbbi ve aromatik bitki fidelerini dağıttı. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KOCAELİ