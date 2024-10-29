Kocaeli\'de 101. yıl coşkusu

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Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Kocaeli'de coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşlar, kutlamalara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı resmi töreni Kocaeli Valiliği'nde tebrikleşme töreni ile başladı. Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı vatandaşların bayramını kutladı. Valilik önünde devam eden kutlamalara 7'den 70'e herkes elindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile başlayan kutlamalarda konuşan Vali İlhami Aktaş, "Yüz yılı geride bırakarak birinci asrını doldurduğumuz cumhuriyetimizin yüz birinci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'mizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. İlk günden bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşa erişmesi ve güçlenmesi için gayret sarf eden herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program, kent genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti. Program, mehteran takımı gösterisi ve askeri geçişin ardından sona erdi. - KOCAELİ