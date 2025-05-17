Kocaeli'de 19 Mayıs Bayramı İçin Ulaşım Ücretsiz Olacak

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımda ücretsiz hizmet verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla ulaşım hizmetini ücretsiz sağlayacak. Buna göre Büyükşehir'e ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, 19 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 19 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olurken, UlaşımPark'ın bünyesindeki Hat 200, Hat 250 ve Hat 700 ise ücretli şekilde hizmet verecek. - KOCAELİ