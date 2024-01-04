Kocaeli\'de 3. Kaz Bayramı için hazırlıklar sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek "Kaz Bayramı" için hazırlıklar sürüyor. Tarihi 200 yıl öncesine dayanan savaş yıllarında dahi yaşatılmaya devam eden gelenek, kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında fayda sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile bu yıl 3'üncüsünün düzenleneceği ve geçmişi 200 yıl öncesine dayanan geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar sürüyor. 19 Ocak Cuma günü Eseler köyünde yapılacak etkinlik için çevre köylerden gelen kadınlar imece usulü kuru yufka açmaya başladı. Kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlanacak.

Savaş yıllarında dahi sürdürüldü

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak kızılcık ağaçlarından hazırlanan şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren vatandaşlar sayesinde 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlandı. - KOCAELİ