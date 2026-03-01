Akçaray tramvay hattının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçaray tramvay hattının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılıyor

Akçaray tramvay hattının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılıyor
01.03.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı'ndaki durakları uzatarak sefer başına yolcu kapasitesini 600'e çıkaracak. Proje ile tramvaylar çift dizi hizmet verecek; duraklarda altyapı çalışmaları tamamlandı ve yolcu konforu artırılacak.

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı'ndaki duraklar uzatılarak sefer başına yolcu kapasitesi 600'e yükseltilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın önemli arterlerinden olan tramvay hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı kapasite artırma projesine devam ediyor. Proje tamamlandığında tramvaylar hatta "çift dizi" (peş peşe iki araç) olarak hizmet verecek ve böylelikle tek seferde taşınan yolcu kapasitesi iki katına çıkarılarak 600 kişiye ulaşacak.

12 durakta altyapı çalışmaları tamamlandı

Yeni sisteme entegrasyon için hat üzerindeki 12 durakta yürütülen istasyon uzatma çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Otogar, Yahya Kaptan, Doğu Kışla, Yenişehir ve Milli İrade Meydanı duraklarında inşaat ve altyapı imalatları bitirilirken, kanopi ve turnike montajlarına geçildi. Mehmet Ali Paşa durağında ise yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Fuar, Yeni Cuma, Seka Park, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Plajyolu istasyonlarında da inşaat ve kanopi montajı sona erdi; turnike kurulumuna ise kısa süre içinde başlanacağı bildirildi. Eğitim Kampüsü, Fevziye ve Gar duraklarında yapılacak yol genişletme mesaisinin ardından bu bölgelerde de istasyon uzatma aşamasına geçilecek.

Duraklara çift yönlü yaya erişimi sağlanacak

Kapasite artışının yanı sıra yolcu konforunu da hedefleyen proje kapsamında, tüm duraklara her iki yönden giriş ve çıkış imkanı sağlanarak yoğun saatlerde oluşan yığılmaların önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca uzatılan istasyon alanlarına yeni kanopiler ve kent mobilyaları eklenerek bekleme alanları daha modern hale getirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım, Yerel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçaray tramvay hattının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Akçaray tramvay hattının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.