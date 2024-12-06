Kocaeli\'de Akıllı Durakların İklimlendirme Cihazları Bakımından Geçti

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Kocaeli'de pek çok noktada yer alan akıllı duraklarda iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu akıllı duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlar yazın serinlerken, kışın da soğuktan korunarak ısınıyor. Vatandaşların beğenisini kazanan akıllı duraklarda havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların mağdur olmaması için iklimlendirme cihazlarına bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla iklimlendirme cihazlarının kesintisiz çalışması sağlanarak, vatandaşların akıllı duraklarda soğuktan etkilenmesinin önüne geçilmiş oluyor. - KOCAELİ