Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Mısır Tohumu ve Gübre Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Mısır Tohumu ve Gübre Desteği

Kocaeli\'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Mısır Tohumu ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve gübre desteği sunarak, tarımsal üretimi destekliyor. 34 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

16.05.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlanan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak ekimlere başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, arıcılık ve modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca can suyu projeyle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir, 2019'dan bu yana hayata geçirdiği 86 tarımsal destek projesi ile üreticilere 1 milyar lira değerinde katkı sunarak, çiftçilerin her zaman yanında oldu.

34 bin mısır tarlası desteklenecek

Büyükşehir belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteği sağladı. Buna göre Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürütülen proje doğrultusunda, ilkbahar döneminde bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton (13 bin 800 paket) 15-15-15 gübresi ile 72 ton (4 bin 800 paket) dane ve silajlık mısır tohumu desteği sundu. Bu projeyle Kocaeli genelinde yaklaşık 34 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

Tarlalarda ekim mesaisi başladı

Büyükşehir belediyesi, "ekilmemiş toprak kalmasın" sloganıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Mısır tohumu ve gübrelerini teslim alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre desteği, çiftçilere maliyetleri yarı yarıya azaltma imkanı sağlıyor. Bu sayede yem bitkisi üretimi yapan çiftçiler, daha düşük maliyetlerle kaliteli yem üretimi yapabiliyor. Ayrıca destek sayesinde çiftçilerin nakit akışları rahatlıyor ve finansal sıkıntılar en aza indiriliyor. Yem bitkisi üretiminde kullanılan kaliteli tohumlar, hayvanların daha sağlıklı şekilde beslenmesini ve daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu da Kocaeli'deki çiftçilere yüksek kaliteli süt ve et üretiminde verimlilik artışı sağlayarak, ekonomik kazançlarını artırma imkanı sunuyor.

"Desteklerle 12 dönüm tarla ekiyoruz"

Körfez ilçesi Cuma Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yakup Korucu, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 12 dönüm tarla ektiklerini belirterek, "Büyükşehir belediyemizin verdiği yüzde 50 hibeli mısır ve gübre desteğinden faydalanarak, ekimimizi yapıyoruz. Yaklaşık 12 dönüm civarında tarlayı ekiyoruz. Belediyemiz geçen dönemlerde de mazot desteği vermişti, daha rahat ekim ve dikim yaptık. İlkbahar yem bitkisi tohumu mısır, yem bezelyesi, arpa, gübre ve mazot desteğinden faydalanmıştık. Bu destekler verimimizi artırıyor. Girdi maliyetleri düştüğü içinde çok faydası oluyor. Başkan Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ederiz, desteklerinin devamını bekliyoruz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Mısır Tohumu ve Gübre Desteği - Son Dakika

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