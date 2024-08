Kocaeli\'de Çocuklar Filistin Bayrağından Rozetler Yaptı

Yerel

Kocaeli'de çocuklar katıldıkları seramik atölyesinde Filistin bayrağından rozetler yaparak zulme karşı kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklar için başlattığı resim ve seramik atölyeleri devam ediyor. Çocukların yaz neşesine renk katan atölyelerde anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. Seramik atölyesine katılan minikler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve yaşanan zulme karşı olduklarını göstermek için Filistin bayrağı yaptı. Seramik killerine Filistin bayrağı çizen çocuklar, kalplerinin ve dualarının aylardır ağır bombardıman altında yaşayan yaşıtlarının yanında olduğunu kaydetti.

Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin seramik atölyesinde gerçekleştirilen etkinliğe 9 çocuk katıldı. İlk olarak seramik sanatı hakkında bilgi aktararak, yapılacak etkinlik hakkında bilgi sundu. Çocuklar bu aşamada Filistin ile ilgili fikirlerini paylaşarak yaşanan zulmün bir an önce durması ve özellikle yaşıtlarının özgür ülkede yaşamalarını istediklerini aktardı. Çocuklar, kalplerinin ve dualarının her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu sözlerine ekledi. Duygulu anların ardından çocuklar seramik çamuru merdane ile açarak üzerine Filistin bayrağı çizdi. Çalışma kapsamında Filistin'in sembolü haline gelen karpuz desenleri yapıldı. Her iki çizim Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerle boyandı. Kuruyan çalışmaların arkasına yaka iğneleri silikon ile yapıştırıldı. Çocuklar yaptıkları rozetleri sevdiklerine armağan edeceklerini söyledi. - KOCAELİ