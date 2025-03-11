Kocaeli'de Çocuklara Sürdürülebilir Ulaşım Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Çocuklara Sürdürülebilir Ulaşım Tiyatrosu

Kocaeli\'de Çocuklara Sürdürülebilir Ulaşım Tiyatrosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde çocuklara ulaşımın çevresel etkilerini eğlenceli bir tiyatro projesi ile öğretmeye başladı. Proje, interaktif sahneler ile çocuklara güvenli yürüyüş yolları, bisiklet kullanımı ve toplu taşımanın avantajlarını aktaracak.

11.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında çocuklara sürdürülebilir ulaşımı eğlenceli şekilde anlatmak için tiyatro projesi başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında çocuklara ulaşımın çevreye etkilerini öğretmek için özel tiyatro projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklar, eğlenceli sahneler ve interaktif anlatımlar sayesinde bisiklet yolları, güvenli yürüyüş alanları ve toplu taşımanın avantajları hakkında bilinçlenecek. Proje kapsamında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve güvenli ulaşım gibi konular, çocukların gözünden ve onların anlayacağı şekilde sahneye taşınıyor. SKUp kapsamında daha önce düzenlenen "Güvenli Okul Yolu", "Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Araçsız Gün" etkinliklerinin ardından şimdi de çocuk tiyatrosu ile sürdürülebilir ulaşım farkındalığı artırılıyor. Bu özel tiyatro oyunu yıl boyunca belirlenen okullarda sahnelenerek, çocukların çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını kazanmasına katkı sağlayacak.

Bu özel tiyatro oyunu bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli yürüyüş yollarının önemi ve toplu taşımanın avantajları gibi konuları sahneye taşıyacak. Bu kapsamda seyirciyi içine alan interaktif sahneler, çocukların şehir yaşamında sürdürülebilir ulaşımı nasıl benimseyeceğini eğlenceli şekilde aktaracak. SKUp'un vizyonu olan "Doğaya saygılı, ekonomik, erişilebilir, akıllı ve kesintisiz bir ulaşım ağı" çocukları sürdürülebilir hareketlilik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Proje yetkilileri, bu tiyatro oyunlarının yıl boyunca belirlenen okullarda sahneleneceğini belirtiyor. Çocukların bilinçlenmesiyle sürdürülebilir ulaşım kültürünün küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, kocaeli, Eğitim, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çocuklara Sürdürülebilir Ulaşım Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:16:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çocuklara Sürdürülebilir Ulaşım Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.