Kocaeli'de galeriye silahlı saldırı: 1 çocuk yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan galeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlanırken, bir çocuk yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1535 Sokakta bulunan galeride meydana geldi. İddiaya göre bir galeri, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken galeride bulunan bir çocuk bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın kimin gerçekleştirdiğini öğrenmek için çalışma başlattı.