Kocaeli'de Gazeteciler AKP ve MHP'nin Basın Kanunu Teklifine Tepki Gösterdi

SANCAR KIZILKAYA

Kocaeli'de basın emekçileri, AKP ve MHP'nin internet medyası ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifini protesto etti. Yapılan açıklamada, "Bizler gazeteciler olarak mevcut şartlarda bile mesleğimizi yaparken güvencesizlik, sansür, sendikasızlaştırma, mobbing, tehdit, hakaret gibi bin bir türlü zorlukla karşılaşıyorken, bu teklifle birlikte yaşadığımız sorunlar daha da katmerlenecektir" denildi.

Kocaeli'de Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri ve basın emekçileri, İzmit Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. "Sansür yasasını istemiyoruz" pankartı açan gazeteciler, "İfade özgürlüğü engellenemez", "Haber alma ve haber verme hakkımız engellenemez", "Dezenformasyon yasası sansürdür, geri çekilsin", "Gazetecilik engellenemez" yazılı dövizler taşıdı. Gazeteciler, fotoğraf makinelerini yere bırakarak teklifi protesto etti. Ortak açıklamayı okuyan gazeteci Sefa Gardiyanoğlu, şunları söyledi:

"AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLECEK"

"Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlandığı söylenen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', geçtiğimiz hafta Meclis gündemine getirildi. Çok açıktır ki bu teklif, bir sansür ve oto sansür yasasıdır. 40 maddelik yasa teklifinin içerisinde, bugün vatandaşın haber kaynakları arasında önemli bir yer tutan internet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu'ndan ilan alabilmesi ya da buralarda mesleğini icra etmeye çalışan meslektaşlarımızın basın kartı alabilmesi olumlu birer adım olarak değerlendirilse de bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve mesleğimizin itibarı zapturapt altına alınacaktır. Bu sayede; kamu otoritesi tarafından 'yapılmaması' gereken haberleri yapan gazetecilere, gazetelere ve haber sitelerine ağır yaptırımlar getirilecektir."

"SON DERECE MUĞLAKTIR"

"Mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir" diyen Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

"Teklifte; 'dezenformasyon', 'yalan haber', 'asılsız bilgi' ve 'tahrif edilmiş bilgi' gibi kavramlar, hukuki bir tanım yapılmaksızın kullanılmaktadır. "Güvenlik", "kamu düzeni" ve "kamu barışı" gibi, gazetecilere karşı adli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak, mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir. Teklifin 29. maddesinde yer alan 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' ifadesi son derece muğlaktır."

"BİZLER AÇISINDAN KAYGI VERİCİ"

Ayrıca; tasarıda yer alan bazı ifadeler, mevcut Basın Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan 'gazetecinin kaynağını açıklamama, kaynağıyla ilgili tanık olmama hakkının' ortadan kalkacağına yönelik yorumlara sebep olmaktadır. Bu durum, bizler açısından kaygı vericidir. Bu yasa teklifiyle birlikte, Basın İlan Kurumu'nun da yetkileri genişletilmek istenmektedir. Şu anki faaliyetleriyle bile tarafgirliği ortada olan bu kuruma; kimin gazeteci olup olmadığına karar verme, basın kartlarını dağıtma ya da iptal etme hakkının tanınması kabul edilemezdir.

"YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR DAHA DA KATMERLENECEK"

Bir kez daha hatırlatıyoruz, gazeteci basın özgürlüğünü, 'halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı' adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk, kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir. Bizler gazeteciler olarak; mevcut şartlarda bile mesleğimizi yaparken güvencesizlik, sansür, sendikasızlaştırma, mobbing, tehdit, hakaret gibi bin bir türlü zorlukla karşılaşıyorken, bu teklifle birlikte yaşadığımız sorunlar daha da katmerlenecektir. Tüm bu sebeplerden dolayı bizler; kanun teklifinin bu haliyle geri çekilmesini ya da basın meslek örgütlerinin önerileriyle revize edilmesini talep ediyoruz."