Kocaeli\'de Geleneksel Cirit Şöleni Renkli Görüntülerle Yapıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ata sporunun yaşatılması için düzenlenen cirit müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel cirit Şöleni, kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisiyle başladı. Derince Yenikent Mahallesi'nde yapılan organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başlattığı cirit müsabakalarını vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde takip etti. Sunuculuğunu Cengiz Çalışkan'ın yaptığı programda, Türk halk müziği sanatçısı Ayaz Toprak ve Ozan Reyhani sahne aldı. Ata sporu ciridi aileleriyle izlemeye gelen vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Cirit şöleninin finalinde şahlanan atlar ve başarılı cirit sporcuları ayakta alkışlandı. - KOCAELİ