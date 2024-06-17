Kocaeli'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli'de düzenlenen 39. Kent Bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj verildi.

17.06.2024 16:44
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Kocaeli'de geleneksel hale gelen 39. kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaşırken, soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj verildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ortaklığından düzenlenen 39. Kent Bayramlaşması, yoğun katılıma gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde düzenlenen program, bando takımının seslendirdiği müzikler eşliğinde başladı. 7'den 70' vatandaşların ilgi gösterdiği programa il protokolü ve kentin önde gelen isimleri katıldı. Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, "Bayram kadim kültürümüzün mirasıdır. Biz bayramın sevinç ve coşkulu günlerini yaşarken maalesef dünyanın değişik bölgelerinde özellikle Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da masum insanlar, kadınlar, çocuklar soykırıma maruz kalmaktadır. Onların çaresizlik içinde acıları ile baş başa kalmaları bizim bayram mutluluğumuzu azaltmaktadır" diye konuştu.

"Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın"

Herkesin bayramını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın mazlum coğrafyalarındaki tüm zulüm altında inleyen halkların huzur, barış, kardeşlik içinde bayramlar görmesini temenni ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Nice bayramlara huzur içinde mutluluk içinde erişelim" şeklinde konuştu.

"Zulüm altında inleyen kardeşlerimize kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Kocaeli Türkiye'de örnek şehir. Hem üretimi, hem sanayisi, hem de bilim ve teknolojideki gelişmesi, diğer taraftan sosyal bütünleşmeyi uyumu en güzel şekilde yansıtan şehirlerimizden bir tanedir. Gönüller bir, eller bir. Hepimiz bu millet, devlet için çalışmaya devam ediyoruz. Zulüm altında inleyen kardeşlerimize kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kent bayramlaşması gerçekleşti.

Vali Yavuz daha sonra il Emniyet müdürlüğü il jandarma komutanlığına geçerek bayramlaşmayı sürdürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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