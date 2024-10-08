Kocaeli'de Gençlerden Filistin İçin Özgürlük Dansı Gösterisi

Yerel

Kocaeli'de bir anda ortaya çıkan bir grup genç, Filistin için özgürlük dansı yaptı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto edildi. Bu kapsamda bir grup genç destek amacıyla Filistinlilerin dayanışma biçimine dönüşen "Özgürlük Dansı'nı yaptı. Hanzala baskılı tişört giyerek boyunlarına taktıkları puşilerle dans eden gruba vatandaşlar da eşlik etti. - KOCAELİ