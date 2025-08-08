Kocaeli\'de Gençlere Doğada Unutulmaz Yaz Kampı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik, gençleri doğanın kalbinde unutulmaz bir yaz kampına davet ediyor. Öğrenciler 3 gün boyunca eğlenerek hem öğrenecek hem de unutulmaz maceralar yaşayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi olan 'Kılavuz Gençlik' her geçen yıl öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezleri'nde gençlere farklı alanlarda zengin faaliyet havuzu ile hizmet veriyor. Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, 11-13 Ağustos tarihlerinde "Tematik Yaz Kampı'na" ev sahipliği yapacak. Gençlik merkezleri tarafından düzenlenen kampta öğrenciler, hem eğlenerek öğrenecek, hem de spor yaparak enerjilerini atabilecek. Lise gurubu öğrencilerin yaz döneminden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için gerçekleştirilecek Tematik Yaz Kampı'nda gençlerin grup çalışmalarına katılacağı, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenip öğrenebileceği farklı türde etkinlikler planlandı.

Gençlere unutulmaz serüven yaşatılacak

Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten köşe olan Kılavuz Gençlik Kampları'nda misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen Tematik Yaz Kampı'nda gençler unutulmaz bir serüvene atılarak doğada dopdolu bir 3 gün geçirecek. Gençler, lider ve eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, bilgi patlamasından (Balon makinesi ile bilgi yarışması) açık hava sanatına (Tuval boyama), özgüven atölyesinden (Psikoloji atölyesi) birleştir ve kazana (Bricks kutu oyunu), grup oyunlarından kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle kamp ruhunu doyasıya yaşayacak. Her saat farklı gruplarla gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu aktif olacak. - KOCAELİ