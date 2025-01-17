Kocaeli'de Gençlerle Müze Gezisi - Son Dakika
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Kocaeli'de Gençlerle Müze Gezisi

Kocaeli\'de Gençlerle Müze Gezisi

Polis, lise öğrencilerini milli birlik için Gayret Gemi Müzesi'ne götürdü.

17.01.2025 14:19
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Kocaeli'de polis ekipleri, gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmek amacıyla lise öğrencilerini Gayret Gemi Müzesi'ni gezdirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Terör örgütlerinin eleman temin edilmesinin engellenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıkların artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gayret Gemi Müzesi'ni gezdi. Gayret Gemi Müzesi'ni gezen 40 öğrenci ve öğrencilere refakat eden öğretmenler, gemiye hayran kaldı. Müzeden düzenlenen gezi sonrasında polis ekipleriyle yemekte buluşan öğrenciler, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Gençlerle Müze Gezisi - Son Dakika

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