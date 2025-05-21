Kocaeli\'de Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı'nda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, " Kocaeli'nde büyük projelere imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini artırmak amacıyla "Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi" kurmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bu rapora temel oluşturmak, merkezin vizyonunu şekillendirmek, geleceğe yönelik planlamalar yapmak için paydaşlar ve deneyimli aktörlerin katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda katılımcılarla birlikte fikirler üretilirken ilham verici bilgiler paylaşıldı ve geleceğin çözümleri tartışıldı.

Toplam 4 oturumun gerçekleştirildiği Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı'nın ilk oturumunda Ventures&Mentors League kurucusu Ufuk Batum, çalıştayın teknik sunumunu gerçekleştirdi. Çalıştaya anahtar konuşmacı olarak katılan H2O Investment kurucu ortağı Dr. İbrahim Elbaşı girişimcilik, inovasyon, stratejik yönetim ve entelektüel sermaye üzerine bir sunum yaptı. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Girişimcilik kavramı içerisinde bizler Kocaeli'nde büyük projelere imza atıyoruz. Marmara Denizi'nin başladığı Kocaeli, Türkiye'nin üçüncü büyükşehridir. Başkanımızın liderliğinde yeniliği ve farkındalık projelerini ortaya çıkartan bir belediyecilik kavramı içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

Baraçlı konuşmasının devamında, "Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kurulması ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Bu bizi farklı bir şekilde heyecanlandırıyor. Tabi dünyanın birçok ülkesinde farklı şehir projeleri var. Burada hep karlılık odaklı bir anlayışla girişimcilik merkezi kavramını düşünürken, şehir laboratuvarını veya şehir mükemmeliyet merkezini kurma fırsatını da oluşturabiliriz. Belki şehir teknoloji transfer merkezi gibi farklı projeleri üretme şansına sahip olabiliriz. Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılamak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misyonunda var. Vatandaşın düşünemediğini düşünen bir yönetim kavramını ortaya koymamız gerekiyor. Küçük adımlarla hedeflere varabilmek için Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi şehrimiz adına önemli bir kavramı ortaya çıkartmış olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Stratejik Yol Haritası - Merkezin Rolü ve Öncelikleri, Eylem Planı - Kurumsal Sorumluluklar ve Uygulama Adımları ile Çalıştay Değerlendirme Oturumları gerçekleştirildi. - KOCAELİ