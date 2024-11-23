Kocaeli\'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Kocaeli'de etkili olan şiddetli lodos ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, yerini kara bıraktı. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Körfez ilçelerinde yoğun kar yağışı hakim oldu. Ayrıca önemli turizm merkezlerinden olan Kartepe'de kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan karın yolu kapatmaması için kar küreme araçları ile çalışma başlatıldı. - KOCAELİ