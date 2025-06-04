Kocaeli'de Kurban Bayramı Süresince Ücretsiz Ulaşım

Kocaeli'de, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında kent içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 6 Haziran Cuma günü ile bayramın son gününe denk gelen 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları e-komobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen Havalimanı, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için de arefe, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti verecek. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar, Batı Terminali'nden kalkacak servisler ile mezarlığa ulaşacak. Buna göre servis; Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol- Leyla Atakan Caddesi- Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü)-Yeni Turan ve Bağçeşme güzergahını izleyecek. Asri ve Kent Mezarlığı'na gidecek vatandaşlar için ise Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi Santral-M. Ali Paşa-Üçyol-Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Bulvarı- Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak. - KOCAELİ