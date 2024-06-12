Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerinin artırıldığını ve tedbirlerin aktif hale getirildiğini açıkladı. Bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca radarlı hız kontrolleri ve elektronik tabelalarla sürücülere uyarılar yapılacağı bildirildi.

12.06.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Trafik denetimine katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Vatandaşlarımızın 9 günlük bayram tatilinde de gerek sevdiklerine ve memleketlerine, gerekse tatil beldelerine gidebileceklerini değerlendirerek tedbirlerimizi bugünden itibaren aktif hale getirdik. Bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kimisi ailesinin yanına bayram iznine giderken kimisi de tatil beldelerine gitmek için yola çıktı. Çoğu yerde bayram trafiği yaşanırken Kocaeli'de de kazaların önüne geçmek için yoğun tedbir alınıyor. Otoyol boyunca radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor. Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sahadaki görevini sürdürecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da Gebze'de emniyet trafik uygulama noktası ziyaret etti. Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlattı.

"Bayram boyunca 2 bin 99 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacak"

Trafik denetimine katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi yaralanmalı, ölümlü kazalar hepimizi derinden üzerek etkiliyor ve can, mal kayıplarına vesile oluyor. İlimiz; Kuzey Marmara, Anadolu Otoyolu, D100, D130 ve Osmangazi Köprüsü olmak üzere İstanbul'dan, Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a trafiğin en yoğun olduğu illerden bir tanesi. Vatandaşlarımızın 9 günlük bayram tatilinde de gerek sevdiklerine ve memleketlerine, gerekse tatil beldelerine gidebileceklerini değerlendirerek tedbirlerimizi bugünden itibaren aktif hale getirdik. ve şimdi size almış olduğumuz tedbirlerden bahsedeceğim. Her gün 217 ekip, 82 motosikletli 'Şahin' ve 'Yunus' ekibi, 20'i yaya, 440'ı personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

"EDS'lerimizin tamamı aktif olacak, hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz"

Vali Yavuz, "Ayrıca 7'si yeni nesil olmak üzere toplam 20 adet radarımız ile hız denetimlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle daha önce trafik kazalarının yoğun olduğu yerler başta olmak tüm ana arterlerde ve özellikle de şehir geçişlerinde tedbirlerimizi artıracağız. Vatandaşlarımızdan özellikle trafiğe çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerini mutlaka takmalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve hayata bağlanmalarını istirham ediyoruz. Özellikle alkol ve diğer maddelerin kullanımı da yine kazalarda maalesef can ve mal kayıplarına vesile oluyor. Bir kez daha bu konularda etkin denetim yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün denetimlerimizin amacı, vatandaşlarımızı güven içerisinde sevdikleri ile buluşturmaktır. EDS'lerimizin tamamı aktif olacak ve bununla beraber hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi ilimizde yoğun bir tır, kamyon, çekici ve tanker trafiği de mevcut. Bu konuda özellikle tedbir alınması da yine gündemimizde. Bu anlamda D100 ve Anadolu Otoyolu'nda 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran Pazar günü 05.00'a kadar kamyon, çekici, tankerlerin bu yollara çıkışlarını kısıtlayacağız. Diğer taraftan tabii problemli olan bir alanımız var, nedir bunlar? Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, fileli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemelerini taşıyanlar prensip olarak tali yolları kullanacak, zorunlu olması durumunda da yine ana yollarımızdan bu maddeleri ulaştırabilecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza çağrımız, bu tedbirlerimize riayet etmelerini mağdur olmamalarını hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca trafik yoğunluğu dron ile havadan çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kocaeli, trafik, Tatil, Güvenlik, Valilik, Trafik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement