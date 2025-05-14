Kocaeli\'de Kurban Kesim Başvuruları İnternet Üzerinden Alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvurularını internet üzerinden kolayca yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin daha sağlıklı ve modern ekipmanlarla kesim yapmak için vatandaşların hizmetine sunduğu mezbaha Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verecek. İzmit Mezbahası'ndan kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvurularını internet üzerinden kolayca yapabilecek. Kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını 15 Mayıs'tan itibaren 30 Mayıs Cuma günü saat 17.30'a kadar yapmaları gerekiyor. İzmit Mezbahasına başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden "kocaeli.bel.tr" linkinde yer alan "Vatandaş Kurban Beyanı" formunu eksiksiz doldurması ve ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Vatandaşlara başvuru sisteminde kabul onayı yapıldıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak sıra verecek.

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların 'İlçe Kurban Komisyonu' adına açılan Türkiye Diyanet Vakfı İzmit ilçesi TR66 0001 5001 5800 7355 6838 39 nolu hesaba büyükbaş kesimi için 6000 TL, küçükbaş için ise 1500 TL ücreti yatırmaları gerekecek. Ayrıca banka dekontunun altındaki açıklama kısmına kayıt yaptıran kişinin adı-soyadı, sistemden aldıkları sıra numarası ve kesim yapılacağı mezbaha adı yazılarak, dekontlarını 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 17.30'a kadar 0531 882 58 88 numaralı telefona WhatsApp yoluyla göndermeleri gerekiyor. Kandıra ve Karamürsel Mezbahalarında kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Türkiye Diyanet Vakfı İzmit İlçesi Kurban Komisyonu adına açılan TR66 0001 5001 5800 7355 6838 39 nolu hesaba kesim ücretini yatıracak. Sıra numarası için ise 30 Mayıs saat 16.00'ya kadar kesim bedeli dekontu ile birlikte Kandıra veya Karamürsel Mezbahalarına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit, Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında Kurban Bayramı Komisyon kararları doğrultusunda sadece bayramın birinci günü hizmet verilecek. 2025 yılı kurban kesim bedeli büyükbaş hayvanda 6000 TL küçükbaş hayvanda 1500 TL olarak açıklandı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek. - KOCAELİ