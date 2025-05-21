Kocaeli'de Kurban Pazarı Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Kurban Pazarı Denetimleri Sürüyor

Kocaeli\'de Kurban Pazarı Denetimleri Sürüyor

Kocaeli'de kurban pazarlarında veteriner denetimleri devam ediyor; sağlıklı hayvan seçimi vurgusu yapıldı.

21.05.2025 11:22
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Kocaeli'de kurban pazarlarında satışlar sürerken, denetimler de aralıksız devam ediyor. Hem satıcıları hem de alıcıları uyaran Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kurbanlık alımında ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Kocaeli'de kurban pazarları hayvanlarla dolmaya başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarla buluşurken, veteriner hekim kontrolü olmadan hiçbir hayvan satışa sunulmuyor.

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, 15 Mayıs itibariyle kentte kurban pazarlarının açıldığını ve Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen kurbanlık hayvanların satışa sunulduğunu açıkladı.

"Veteriner hekim yol kontrol noktalarında denetlemeler yapılıyor"

Hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmeden pazara alınmadığını vurgulayan Başkan Bostancı, "Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama ile veteriner yol kontrol istasyonları oluşturuldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bölgemize gerçekleştirilen hayvan sevklerinde bu noktalarda hayvanların kontrolü yapılıyor" dedi.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bostancı, şu bilgileri verdi:

"Hayvanların mutlaka kulak küpesinin olması gerekiyor. Peki bu neden önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'TarımCebimde' uygulaması var. Bu uygulamada hayvanın kulak küpe numarasını girdiğimizde hayvanın yaşı, doğum tarihi, ırkı, cinsi, geçmişte yapılan tüm aşılarını görebiliyoruz. Büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşından küçük olmayan hayvanları seçmemiz gerekiyor. Hayvanın genel sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Burun akıntısı, salya akıntısı, gözyaşı akıntısı olmaması gerekiyor. Gebe olmamalı, yeni doğum yapmış hayvan olmamalı, aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Tüyleri mat ve karışık olmamalı, canlı olmalı. Bakışları daha düzgün olmalı. Genel durumunda herhangi bir bozukluk olmamalı. Aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması gerekiyor. Uzuvlarında eksiklik olmamalı. Hayvan seçimi konusunda gerekirse bir veteriner hekimden yardım alınmalı"

"Sokak ve mahalle aralarında kurban kesmeyin"

Kurbanlık seçimi kadar, kesim şartlarının da hayvan refahına uygun olması gerektiğini belirten Bostancı, "Kurban kesimleri ise veteriner hekim kontrolü yapılan kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veya mezbahalarda yapılması gerekiyor. Sokak ve mahalle aralarında gelişigüzel şekilde kurban kesilmemeli. Bu noktada hayvan refahına da dikkat etmemiz lazım. Hayvanın kesildikten sonra askıda bir süre kalıp, yutağının boşaltılması ve iç organlarının uzaklaştırılması gerekiyor. İç organları da kesinlikle çevreye atılmamalı. Derin çukurlara gömülmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

"Etlerin poşette uzun süre bekletilmesi bakteri üremesine sebep olur"

Kurban etlerinin uzun süre poşette bekletilmesinin de doğru olmadığını kaydeden Mehmet Bostancı, "Vatandaşların bu etleri çok uzun sürelerde poşetlerde beklettiklerini görüyoruz. Maalesef bu durum kokuşmaya ve bakteri üremesine sebep olduğu için zehirlenmelere neden olabilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bostancı, Kocaeli'de şu ana kadar getirilen tüm hayvanların denetlendiğini ve herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

"Kurban olmayacak hayvan kamyona bindirilmiyor"

Yozgat'tan Kocaeli'ye kurbanlık hayvan getiren satıcılardan Mehmet Öncü ise hayvanlarının doğal yemlerle beslendiğini ve müşterilerinin sabit olduğunu belirtti. Öncü, fiyatların kilogram başına 320-330 TL arasında değiştiğini, hisse fiyatlarının ise 25 bin ile 35 bin TL aralığında olduğunu söyledi.

Sağlıksız hayvanların kurban satış alanlarına alınmadığını söyleyen Öncü, "Sağlıksız hayvan buraya getirilemez. Hayvanlar, yolda ayrı, satış alanlarında ayrı denetleniyor. Örneğin biz buraya gelirken Ankara'da denetlendik. Hayvanlar denetlenerek buralara getiriliyor, kurban olmayacak hayvan kamyona bindirilmiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kurban Pazarı Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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