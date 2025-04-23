Kocaeli\'de Lokomotif Çocuk Köyü\'nden Renkli Ukulele ve Bando Gösterisi

Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü öğrencilerinin ukulele ve bando gösterisi renkli anlara sahne olurken, izleyenlerden ise yoğun alkış aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri, ukulele ve bando gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda minik müzisyenler, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Müziğin ritmiyle coşan çocuklar, eğlenceli repertuarlarıyla büyük beğeni topladı. Gösteriyi izlemeye gelen aileler, çocuklarının sahnedeki performanslarını gururla takip etti. Bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayan aileler bol bol fotoğraf ve video çekerek bu özel anları ölümsüzleştirdi. 23 Nisan'ın anlam ve önemine uygun şekilde düzenlenen etkinlik, çocuklara hem eğlenme hem de kendilerini ifade etme fırsatı sundu. - KOCAELİ