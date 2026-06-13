Kocaeli'de Öğrenciye Kimlik Yardımı - Son Dakika
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Kocaeli'de Öğrenciye Kimlik Yardımı

Kocaeli\'de Öğrenciye Kimlik Yardımı
13.06.2026 13:25
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Kimliğini kaybeden öğrenci, polis yardımıyla geçici kimlik alarak LGS'ye zamanında yetişti.

Kocaeli'de LGS'ye girecek olan ancak kimliğini kaybeden öğrenci için ekipler zamanla yarıştı. Öğrenci, polis desteğiyle nüfus müdürlüğüne götürülüp geçici kimlik belgesi çıkarıldıktan sonra sınavına zamanında ulaştırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde LGS sınavına gireceği sırada kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Darıca Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, öğrenciyi motosikletle Darıca İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada geçici kimlik belgesinin çıkarılmasının ardından zamanla yarış başladı. Polis memuru, işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenciyi bu kez sınava gireceği Deniz Yıldızları Ortaokulu'na ulaştırdı. Dakikalarla yarışan ekiplerin desteği sayesinde öğrenci sınava zamanında yetişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Öğrenciye Kimlik Yardımı - Son Dakika

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