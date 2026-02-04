Kocaeli\'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen "Okula Bi' Mola" etkinliklerine 13 bin 324 çocuk katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programlar, tatil boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirildi. Gebze, Derince, Karamürsel, İzmit ve Dilovası ilçelerindeki merkezlerde kurulan atölyeler, spor parkurları, dijital deneyim alanları ve bilim şovlarına 9 bin 972 öğrenci iştirak etti.

Anne Şehir ve KO-MEK'te tatil mesaisi

İlçelerdeki toplu organizasyonların yanı sıra Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezlerinde de çocuklar için özel programlar hazırlandı. Anne Şehir Merkezlerinde düzenlenen etkinliklere 2 bin 496 çocuk aileleriyle birlikte katılırken, oyun odası bulunan 21 KO-MEK kurs merkezindeki faaliyetlerden ise 37-72 ay ve 7-10 yaş grubundaki 856 çocuk yararlandı.

15 gün süren yarıyıl tatili boyunca düzenlenen tüm kültürel ve sportif etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı toplamda 13 bin 324'e ulaştı. - KOCAELİ