Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi

Kocaeli\'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi
04.02.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde 13 bin 324 çocuğa yönelik etkinlikler düzenleyerek, gençlerin verimli bir tatil geçirmesini sağladı. Farklı ilçelerde gerçekleştirilen atölye ve spor etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen "Okula Bi' Mola" etkinliklerine 13 bin 324 çocuk katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programlar, tatil boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirildi. Gebze, Derince, Karamürsel, İzmit ve Dilovası ilçelerindeki merkezlerde kurulan atölyeler, spor parkurları, dijital deneyim alanları ve bilim şovlarına 9 bin 972 öğrenci iştirak etti.

Anne Şehir ve KO-MEK'te tatil mesaisi

İlçelerdeki toplu organizasyonların yanı sıra Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezlerinde de çocuklar için özel programlar hazırlandı. Anne Şehir Merkezlerinde düzenlenen etkinliklere 2 bin 496 çocuk aileleriyle birlikte katılırken, oyun odası bulunan 21 KO-MEK kurs merkezindeki faaliyetlerden ise 37-72 ay ve 7-10 yaş grubundaki 856 çocuk yararlandı.

15 gün süren yarıyıl tatili boyunca düzenlenen tüm kültürel ve sportif etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı toplamda 13 bin 324'e ulaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kocaeli, Yerel, Tatil, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:06:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.