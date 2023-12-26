 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve terörü lanetlemek için Kocaeli'de yürüyüş gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kocaeli\'de terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi
26.12.2023 - 17:24,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve terörü lanetlemek için Kocaeli'de yürüyüş gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar şehitlerin ismini hep bir ağızdan okudu.

İzmit ilçesindeki Fevziye Camii önünde toplanan sivil toplum kuruluşunun üyeleri terörü lanetlemek için 'teröre lanet' yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi ellerindeki pankartlar ve sloganlar eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Türk bayrağı açılırken, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okundu. 1.5 kilometre süren yürüyüş Anıtpark'ta son buldu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi.

Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, siyasi parti il başkanları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:14:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement