Kocaeli’de şehir içi trafiğini rahatlatacak imza - Son Dakika
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Kocaeli’de şehir içi trafiğini rahatlatacak imza

Kocaeli’de şehir içi trafiğini rahatlatacak imza
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Kocaeli Toptancılar Sitesi (KOTKO), kentsel dönüşüm kapsamında Başiskele ilçesindeki 60 dönümlük rezerv alana taşınacak. Esnafın yüzde 84'ünün desteklediği projeyle modern ticaret merkezi inşa edilecek ve kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azalması hedefleniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve şehir içi trafiğinde yoğunluğa neden olan Kocaeli Toptancılar Sitesinin (KOTKO), kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Başiskele ilçesine taşınması için protokol imzalandı.

İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan, mevcut yapısı 1999 yılı öncesine dayanan ve ağır vasıta trafiği nedeniyle kent merkezinde yoğunluk oluşturan KOTKO'nun daha güvenli bir alana taşınması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Esnafın yüzde 84'ünün taşınma ve dönüşüm talebine olumlu yaklaştığı proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu arasında işbirliği protokolü imza altına alındı.

Başiskele'de 60 dönümlük rezerv alan belirlendi

Protokol doğrultusunda, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bulunan 60 dönümlük alan kentsel dönüşüm projesi için rezerv alan olarak kullanılacak. Bu bölgede afet standartlarına uygun, lojistik altyapıya sahip modern bir ticaret merkezi inşa edilecek.

Yeni merkezin faaliyete geçmesiyle toptancı esnafının daha güvenli iş yerlerine kavuşması; aynı zamanda ağır tonajlı araçların kent merkezine ve Ömer Türkçakal Bulvarı'na girişinin azalmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli’de şehir içi trafiğini rahatlatacak imza - Son Dakika

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