Kocaeli'de Trafik ve Çevre İhlallerine 4 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'de Trafik ve Çevre İhlallerine 4 Milyon TL Cezai İşlem

Kocaeli\'de Trafik ve Çevre İhlallerine 4 Milyon TL Cezai İşlem
03.07.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda, trafik ve çevre kurallarını ihlal eden kişi ve kurumlara toplamda 4 milyon 25 bin 893 TL idari para cezası verildi. Denetimlerde 97 trafik ihlali tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda trafik kurallarını ihlal eden ve çevreye zarar veren kişi ve kurumlara cezai işlem uygulandı. Trafik ve çevre kurallarına uymayanlara toplamda 4 milyon 25 bin 893 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 10 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Encümen toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının gündem maddeleri onaylandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde bazı şoförlerin kuralları ihlal ettikleri belirlendi. Yolcuyu duraktan almama, gidilen yolu uzatma, yolcu ile münakaşa etme, yolcuya köyü muamele, öğrenci güzergah izin belgesi olmaması, müşteriyi istediği yere götürmeme, çalışma ruhsatının olmaması, sefer sırasında sigara içme gibi davranışlardan dolayı 97 ihlal tespit edildi. Her bir şoföre 2 bin 953 TL ceza kesilirken, toplamda 286 bin 441 TL idari para cezası encümende onaylandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde Kandıra Çalköy mevkisinde bulunan Becerikli Çadır Kamp Tesisi'ne gürültü sınırlarını aştığı gerekçesiyle 334 bin 297 TL idari para cezası kesildi. Dilovası Tepecik Mahallesi 133 ada 221 Nolu parselde hafriyat aracıyla döküm yaptığı tespit edilen bir firmaya da 1 milyon 869 bin 726 TL idari para cezası kesildi. Demirciler Mahallesi'nde izinsiz döküm yaptığı tespit edilen iki kişiye idari para cezası uygulanırken hafriyat atığını dökmek için yer gösteren kişiye 1 milyon 246 bin 484 TL, hafriyatı dökene ise 623 bin 242 TL para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Trafik ve Çevre İhlallerine 4 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

10:29
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:16:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Trafik ve Çevre İhlallerine 4 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.