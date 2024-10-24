Kocaeli'de Ücretsiz At Biniş Eğitimlerine Büyük İlgi - Son Dakika
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Kocaeli'de Ücretsiz At Biniş Eğitimlerine Büyük İlgi

Kocaeli\'de Ücretsiz At Biniş Eğitimlerine Büyük İlgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş arası çocuklar için düzenlenen ücretsiz at binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı. Eğitimler, çocuklara at sevgisi kazandırmayı ve binicilik sporunu sevdirmeyi amaçlıyor.

24.10.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Kocaeli'de ücretsiz olarak hayata geçirilen at biniş eğitimlerinden yaklaşık 20 bin çocuk faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve 4-6 yaş arası çocuklara yönelik "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz olarak hizmet verdiği at binicilik eğitimleri büyük ilgi görüyor. Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirilen eğitimlerden şuana dek 20 bin çocuk faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan 8 atla organize edilen at biniş eğitimleri Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor. 4 hafta süren eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörleri oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ücretsiz At Biniş Eğitimlerine Büyük İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Ücretsiz At Biniş Eğitimlerine Büyük İlgi - Son Dakika
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