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Türkiye'nin İlk Sürücüsüz Metro Aracı Test Sürüşünde - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Sürücüsüz Metro Aracı Test Sürüşünde

Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışacak Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, Gebze - Darıca Metrosu'ndan ilk görüntülerin geldiği belirtildi. Proje 15,4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu olup, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.

Türkiye\'nin İlk Sürücüsüz Metro Aracı Test Sürüşünde
23.12.2023 - 12:23,
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Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı arasında çalışacak Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. 15,4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu olan metrosunun test sürüşü görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Heyecanla beklediğimiz, Gebze - Darıca Metrosundan ilk görüntüler geldi" açıklamasında bulundu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek. İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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