Kocaeli'de Yeşil Alan Miktarı 28 Milyon Metrekareye Ulaştı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yeşil Alan Miktarı 28 Milyon Metrekareye Ulaştı

Kocaeli\'de Yeşil Alan Miktarı 28 Milyon Metrekareye Ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 22 yılda şehirdeki yeşil alan miktarını 500 metrekareden 28 milyon 803 bin metrekareye çıkararak önemli bir çevre yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca 9 milyon ağaç dikimi yapıldı.

03.01.2025 13:42  Güncelleme: 13:43
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Kocaeli'de son 22 yılda dikilen ağaç sayısı 9 milyonu geçti, aktif yeşil alan miktarı da 500 bin metrekareden 28 milyon 803 bin metrekareye yükseldi.

Kocaeli'de yeşil alan miktarını 22 yılda 500 metrekareden 28 milyon metrekareye çıkaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla da en önemli çevreci yatırımlarından Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. etabını tanıtarak başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14 metrekarenin üzerine çıkardıklarını kaydetti. Kocaeli'de son 22 yılda dikilen ağaç sayısı 9 milyonu geçti, aktif yeşil alan miktarı da 500 bin metrekareden 28 milyon 803 bin metrekareye yükseldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, "Başiskelemiz zaten çok güzel ve yeşil bir ilçe ama burası ilçemizin değerini daha da artıracak. Burada doğayı insanımızla buluştururken, aynı zamanda bir yeşil alan oluşturduk. İkinci etabını da bitirdiğimizde burada çok özel bir alan ortaya çıkacak. Hayırlı olsun" dedi.

"Başiskele Devlet Hastanesi açılacak"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise " Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birine sahip olmuş olacağız. Burası 50 yıl, 100 yıl sonraki projeksiyonu çizen bir vizyon projesidir. Bir afet olduğunda şehrimizin toplanma, yaşam alanı da olacak. Başiskele'nin iki yakası da birleşmiş olacak. Başiskele'ye değer katacak ve cazibe merkezi olacak. Yatırım programına girdi. Proje ihalesi yapılacak ve Başiskele Devlet Hastanemiz burada açılacak" diye konuştu.

120 bin metrekare alan

Toplam büyüklüğü 120 bin metrekare olan Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. etabında; 3 bin metre yürüyüş yolu, bin 500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası bulunuyor. 160 milyon liraya mal olan millet bahçesinde mescit, tuvaletler, 65 kamelya, bin 750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları, 800 ton kapasiteli su deposu yer alıyor. Başiskele'nin ilk millet bahçesi olan Seymen Millet Bahçesi'nin ikinci etabı da daha sonra yapılacak. Proje kapsamında 50 bin metrekarelik yeşil alanın tesviyesi yapılarak sulama sistemi kuruldu ve çim serimi tamamlandı. Bin 350 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Mahmut Çavuş Caddesi'nde dönel kavşak düzenlemesi yapılırken 320 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 480 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

Yeşil alan 28 milyon 803 bin metrekareye çıktı

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son 22 yılda yaptığı çalışmalar kapsamında şehirde 2002'de 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, 2025 itibarıyla 28 milyon 803 bin metrekareye çıktı. Bunun 6 milyon 917 metrekaresi son 6 yılda gerçekleştirildi. Kocaeli'de 699 bin 58'i son 6 yılda olmak üzere, 22 yılda toplam 9 milyon 17 bin 570 ağaç ekildi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 14.5 metrekareye kadar yükseldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı millet bahçelerinin sayısı da 9'a çıktı. Seymen Millet Bahçesi'nin 2. etabı da tamamladığında millet bahçelerinin toplam alanı 2 milyon 999 metrekareye ulaşmış olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yeşil Alan Miktarı 28 Milyon Metrekareye Ulaştı - Son Dakika

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