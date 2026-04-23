Minik Başkanlar Kocaeli\'de Koltuğa Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü Kocaeli'nin farklı ilçelerinde düzenlenen tören ve programlarla kutlandı. Gölcük, Çayırova ve Kartepe'de gerçekleştirilen etkinliklerde belediye başkanları makamlarını temsili olarak öğrencilere devretti. Gölcük'te Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkanlık koltuğunu Şehit İsmail Demircan İlköğretim Okulu öğrencisi Esra Urten'e devretti. Urten, belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak taleplerini paylaştı. Programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Minik başkanlardan talep

Çayırova'da ise Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, makamını Mehmet Akif İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hira Aydın'a bıraktı. Aydın, 23 Nisan'ın çocuklar için önemli bir sorumluluk ve gurur olduğunu belirterek daha fazla oyun alanı ve daha temiz bir çevre talebini dile getirdi. Başkan Çiftçi ise yeşil alan çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Kartepe'de de Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, makam koltuğunu Karatepe İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nevra Zeynep Başer'e devretti. Minik başkan hayallerindeki projeleri anlatırken, Başkan Kocaman çocukların görüşlerinin belediye çalışmalarında yol gösterici olduğunu söyledi.

Tüm programlar hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ