Minik Başkanlar Kocaeli'de Koltuğa Oturdu
Minik Başkanlar Kocaeli'de Koltuğa Oturdu

Minik Başkanlar Kocaeli'de Koltuğa Oturdu
23.04.2026 12:53  Güncelleme: 12:54
Gölcük, Çayırova ve Kartepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanları makamlarını öğrencilere devrederken, minik başkanlar taleplerini ve hayallerini dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü Kocaeli'nin farklı ilçelerinde düzenlenen tören ve programlarla kutlandı. Gölcük, Çayırova ve Kartepe'de gerçekleştirilen etkinliklerde belediye başkanları makamlarını temsili olarak öğrencilere devretti. Gölcük'te Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkanlık koltuğunu Şehit İsmail Demircan İlköğretim Okulu öğrencisi Esra Urten'e devretti. Urten, belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak taleplerini paylaştı. Programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Minik başkanlardan talep

Çayırova'da ise Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, makamını Mehmet Akif İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hira Aydın'a bıraktı. Aydın, 23 Nisan'ın çocuklar için önemli bir sorumluluk ve gurur olduğunu belirterek daha fazla oyun alanı ve daha temiz bir çevre talebini dile getirdi. Başkan Çiftçi ise yeşil alan çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Kartepe'de de Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, makam koltuğunu Karatepe İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nevra Zeynep Başer'e devretti. Minik başkan hayallerindeki projeleri anlatırken, Başkan Kocaman çocukların görüşlerinin belediye çalışmalarında yol gösterici olduğunu söyledi.

Tüm programlar hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Çayırova, Kocaeli, Gölcük, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
