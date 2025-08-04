Kocaeli\'de Zabıta Ekipleri Yangın Önlemlerini Artırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaşanan orman yangınlarına karşı tedbirleri artırdı. Yangınlara karşı önlem almak ve şüpheli durumları tespit etmek amacıyla ekipler devriye geziyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir yandan rutin işlerini sürdürürken bir yandan da özellikle dağlık ve kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerini arttırdı. Yangın riski taşıyan alanlarda hem ateş yakanlara karşı denetim yapan ekipler hem de çevresel risk faktörlerini gözlemliyor. Büyükşehir belediyesi ülke genelinde artan yangın olaylarına karşı koruma tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda büyükşehirin zabıta ekipleri, sadece şehir merkezinde değil, kırsal alanda da devriye gezerek yangın riskine karşı önlem aldı. "Ormanlar yanmasın, gelecek sönmesin" anlayışıyla hareket eden ekipler, devriye faaliyetlerine bir süre daha devam edecek. - KOCAELİ