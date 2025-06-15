Kocaeli\'de Zabıta Ekiplerinden Motosiklet Denetimleri

Kocaeli'de zabıta ekipleri, yayaların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda motosikletlilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeşil alanlar, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarında motosikletlilere yönelik denetimlerini artırdı. Motosikletlilerin araç trafiğine kapalı bölgeleri tercih etmeleri özellikle yoğun saatlerde sıkı şekilde kontrol ediliyor. Yayaların güvenliğini sağlamak adına kurallara uymayan motosiklet sürücüleri, Cumhuriyet Bulvarı, Sekapark, sahiller, Mimar Sinan Üstgeçidi ve Darıca Millet Bahçesi gibi alanlarda denetleniyor, gerekli uyarılarda bulunuluyor.

Denetimlerde, yayaların yoğun olarak bulunduğu ve yaya önceliği olan bölgelerde motosiklet kullanımının yasak olduğu sürücülere hatırlatılıyor. Uyarılan sürücüler, kullanmaları gereken yollara yönlendiriliyor. - KOCAELİ