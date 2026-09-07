Kocaeli'deki Gardaşlık Buluşması'nda Başkan Büyükakın, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi. - Son Dakika
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Kocaeli'deki Gardaşlık Buluşması'nda Başkan Büyükakın, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi.

Kocaeli\'deki Gardaşlık Buluşması\'nda Başkan Büyükakın, \'Biz birlikte Türkiye\'yiz\' dedi.
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Kocaeli'de düzenlenen 5. Geleneksel Gardaşlık Buluşması'nda binlerce Sivaslı bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 Eylül ruhunun yaşatılması gerektiğini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kocaeli'de düzenlenen 5. Geleneksel Gardaşlık Buluşması'nda binlerce Sivaslı bir araya geldi. 4 Eylül ruhunun yaşatılması gerektiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kocaeli Sivaslılar Derneği tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen programda Sivaslılar bir araya geldi. Büyükakın konuşmasında, Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanların ortak değerler etrafında buluşmasının önemine değinerek, Sivas Kongresi'nin 4 Eylül ruhunun yaşatılması gerektiğini söyledi.

"4 Eylül'deki ruh devam ettiği müddetçe bu millet, bu devlet ilelebet payidar olacak"

Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanların aynı vatanın evlatları olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türkiye'nin neresinden olursak olalım, nerede doğmuş, nerede büyümüş, nerede yaşıyorsak, karnımız nerede doyuyorsa doysun. Aslında bir tane vatan var, o da ana vatanımız Türkiye'miz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu memleketin bütün şehirlerindeki evlatlar bu vatanın öz evlatları. Bu vatan bir ve beraber olduğumuz müddetçe vatan. Birliğimizi koruduğumuz, bir arada olduğumuz ve en önemlisi değerlerimizi yaşattığımız sürece bu vatan var olmaya devam edecek. Değerler varsa biz varız. Bizi bir ve beraber yapan bu değerleri yaşattığımız sürece var olmaya devam edeceğiz. 4 Eylül'deki ruh devam ettiği müddetçe bu millet, bu devlet ilelebet payidar olacak. Allah bu güzelliği, bu birlikteliği, bu huzuru bizlerden eksik etmesin. Her daim bizi bir ve beraber eylesin inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki Gardaşlık Buluşması'nda Başkan Büyükakın, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki Gardaşlık Buluşması'nda Başkan Büyükakın, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi. - Son Dakika
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