Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden Fiyat Kontrolü

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Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki restoran, kafe ve pastanelerde fiyat, etiket ve menü fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında getirdiği kafe önünde fiyat etiketi olma zorunluluğu denetlendi. Ayrıca restoran, kafe ve pastanelerde raf etiket fiyatları ile menü fiyatları ile kasa fiyatları da karşılaştırıldı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini bildirmeleri istendi. - KOCAELİ