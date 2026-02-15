Eski fuar alanına yapılan Sosyal Yaşam Merkezi\'nde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince eski İnterteks Fuar Alanı'nda inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi projesinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, konservatuvar ve gastronomi binalarının çelik imalatları sürüyor. Girişimcilik ve Dil Akademisi binalarının çelik elemanlarının atölye işlemleri devam ederken, nizamiye binası ve kütüphanenin temel donatı imalatlarında sona yaklaşıldı.

1600 kilovatlık trafo sahaya indirildi

Bina temel hafriyatlarının tamamlandığı projede, sahaya 1600 kilovatlık trafo indirilerek orta gerilim hattı deplase çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde atılacak temel betonunun ardından su deposu hariç tüm betonarme imalatların tamamlanması planlanıyor.

17 bin metrekarelik kapalı alan

Yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri yer alacak.

Projede ayrıca 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema ve etkinlik salonu ile tanıtım merkezi de bulunacak. - KOCAELİ