Kocaeli'nin Dip Çamuru Projesi İspanya'da Yankı Uyandırdı - Son Dakika
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Kocaeli'nin Dip Çamuru Projesi İspanya'da Yankı Uyandırdı

Kocaeli\'nin Dip Çamuru Projesi İspanya\'da Yankı Uyandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ni temizleme amaçlı dip çamuru temizliği projesi, İspanya'da düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde büyük ilgi gördü. Proje, çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik konularında önemli sunumlar yapıldı.

23.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan dip çamuru temizliği, İspanya'da düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde yankı uyandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin temizlenmesi amacıyla hayata geçirilen dip çamuru temizleme projesi, yurt dışında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanI Tahir Büyükakın, dip çamuru projesini Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda anlatmıştı. Dip çamuru projesi bu kez de İspanya'da düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde ilgiyle karşılandı. İspanya'nın Almeria şehrinde düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde söz alan Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. "Plajlarda Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Sahil Şeridi için İnovasyon" panelinde konuşan Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inovatif çalışmalar ve projelerle mavi ekonomiye sağladığı katkıları paylaştı.

Kongrede Büyükşehir yetkilileri, etkinlik boyunca sürdürülebilir çevre projelerini geniş kesimlere aktarma fırsatı buldu. Ayrıca sahillerde atık yönetimi ve sürdürülebilir kıyı projeleriyle daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Dip Çamuru Projesi İspanya'da Yankı Uyandırdı - Son Dakika

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