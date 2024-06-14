Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) Deniz Sezonuna Hazır

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Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri deniz sezonu hazırlıklarını tamamladı. Yarın sezona başlayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Sivil örgütlerimizle beraber 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 18 bin 521 kişiyi boğulmaktan kurtardık. Geçen yıl da 2 bin 197 insanımıza el uzatarak boğulmasına engel olduk. Bu sene 18 jet ski, 6 zodyak bot, 170 personel, sivil toplum örgütleri ve 8 STK'mızla beraber cankurtaran hizmetini yürüteceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları destekleriyle 2005 yılında başlatılan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) projesiyle yaz sezonuna hazırlandı. 15 Haziran'da sezonu açacak olan ekipler, hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, ekiplere yeni sezon için hayırlı olsun dileklerini iletti. 2005 yılından beri projenin devam ettiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Biz 2005 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak gerek Karadeniz sahillerinde gerek Marmara Denizi'mizdeki sahillerde cankurtaranlık hizmetini yürütmekteyiz. Bunların toplam 13 sahilimiz var. 13 sahilimizin 9'u mavi bayraklı. Hem mavi bayraklı plajlarımızda hem de mavi bayrak olmayan sorumluluk alanımız olan 13 sahilimizde cankurtaran hizmetini devam ettirmekteyiz. 2005 yılından beri bugüne kadar Türkiye'ye cankurtaran hizmeti olarak örnek proje yapıyoruz. Türkiye'de sivil toplum örgütlerimizle, kamu kurumlarıyla yürütülen ilk ve tek bir projedir. Aslında hem Türkiye'mize hem de Dünyada da eşi benzeri yoktur. Belirli sahillerde elbette ki bu cankurtaran hizmeti yürütülüyor ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti tamamen gönüllüler, sivil toplum örgütleriyle beraber yürütülen bir proje, 2005 yılından beri bu hizmet aralıksız devam etmektedir. Bu hizmet sahillerimizdeki vatandaşlarımızın denize girerken boğulmasını engellemek, boğulma vakalarının önüne geçmek için yürütüyoruz. Çok da verimli geçiyor. 2005 yılından önceki yıllara baktığımız zaman cankurtaran hizmeti olmadığı için boğulma vakalarının çok olduğunu görüyoruz. Görev yaptıktan sonra boğulma vakalarının azaldığını görüyoruz. Hatta geçen yıl, 5 yıl üst üste hiçbir boğulma vakası yaşamadan sezonu kapattığımız oluyor. Bu da büyükşehir belediyemiz olarak yapılan çok güzel bir hizmettir" diye konuştu.

"18 jet ski, 6 zodyak bot, 170 personelle hazırız"

"Sivil örgütlerimizle beraber 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 18 bin 521 kişiyi boğulmaktan kurtardık" diyen İslamoğlu, "Geçen yıl da 2 bin 197 insanımıza el uzatarak boğulmasına engel olduk. Vatandaşlarımız cankurtaran hizmeti olan bölgelerde yüzsünler. Vatandaşlarımız gizi saklı yerlerde yüzüp canlarını tehlikeye sokmasınlar. Cankurtaranlarımızın uyarılarına mutlaka dikkat edelim. Kaymakamlığımız, kamu kurumlarımız, sahil güvenlik komutanlığımızın denize girilmez dediği dedikleri zamanlarda bu uyarılara mutlaka dikkat edelim. Sahillerdeki uyarıcı tabelaları okuyalım. 18 jet ski, 6 zodyak bot, 170 personelle, sivil toplum örgütleri ve 8 STK'mızla beraber bu seneki cankurtaran hizmetini yürüteceğiz. Sezona 15 Haziran'da başlıyoruz, 15 Eylül tarihinde sezonu bitireceğiz, haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmetin i yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ