Kocaeli Umuttepe Kampüsü\'nde Yeni Cami ve Otopark Projesi Başladı

Umuttepe Kampüsü'nde yer alan cami ve otopark projesinde çalışmalara başlandı. 6 kattan oluşan cami, 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesmiş, yapılan ikmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle sözleşme imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede çalışmalara yeniden başladı. 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek proje, 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. Otopark ise 477 araç kapasitesi ile hizmet verecek.

Betonarme yapı şeklinde tasarlanan cami, 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor. Proje kapsamında 374 araçlık kapalı otopark ve 103 araçlık açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrılmış durumda. 4 bin 600 metrekarelik bodrum katında yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekanlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan yer alacak.

Projede temel altı fore kazık imalatı çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, 827 kazık ile zemin iyileştirmesinin yapılacağı projede şu an itibarıyla 289 kazık tamamlanmış durumda. Temelin radye temel olarak tasarlandığı projede çatı, oturtma çelik çatı olacak ve patina bakır çatı kaplaması ile estetik bir görünüm elde edilecek. - KOCAELİ