Kocaeli Zabıta Ekipleri, 2024 Yılında 6 Bin 847 Şikayeti Çözüme Kavuşturdu

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Büyükşehir zabıta ekipleri 2024 yılında 6 bin 847 şikayet çözüme kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında da kamu düzenini ve güvenliği sağlamak adına görev yaptı. Periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlayan ekipler, gelen şikayetleri de değerlendirerek en kısa sürede çözüme ulaştırdı. Zabıta ekiplerine 2024 yılında CİMER, zabıta haber merkezi ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden toplam 6 bin 847 şikayet başvurusu geldi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler talep ve önerileri ilgili birimlere iletti, çözümü için üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Ayrıca yıl boyunca birçok vatandaşa bilgilendirme hizmeti de verildi. - KOCAELİ