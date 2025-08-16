Kocaelispor'un Süper Lig Maçı İçin Ulaşım Seferberliği

16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezondaki ilk saha maçını bugün saat 19.00'da Samsunspor ile oynayacak. Yeşil-siyahlı taraftarların Kocaeli Stadı'na ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ek otobüs seferleri ve ring hatları devreye alındı.

Büyükşehir belediyesi, Kocaelispor'un Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi ulaşım seferberliği başlattı. Buna göre vatandaşların stada kolay ulaşımı için şehir merkezi ve ilçelerden ek otobüs ve tramvay seferleri düzenlenecek. Kocaelispor-Samsunspor mücadelesini yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar, şehir merkezinden ve ilçelerden T1 Kuruçeşme-Otogar tramvay hattı ile 15KS, 26S, 150KS, 152KS, 216KS, 204KS, 435KS, 750KS ve 801KS otobüs hatları ile Kocaelispor Stadı'na ulaşım sağlayabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte bugün saat 19.00'da Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde İzmit merkez başta olmak üzere Gebze, Dilovası, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinden stada doğrudan ulaşım sağlayacak özel otobüs hatları hizmet verecek.

15KS ile İzmit otogar bölgesinden, 26S ile Batı Terminali D-100 karayolu güzergahından, 150KS ile Körfez-Derince D-100 karayolu güzergahından, 152S ile Körfez alt yolu takiben Derince-İzmit otogar güzergahından, 216S ile Batı Terminali D-100 karayolu güzergahından, 204KS ile Maşukiye-Derbent- Suadiye ve Arslanbey güzergahından, 435KS ile Gebze Center-Dilovası-Körfez-Derince ve İzmit D1-00 güzergahından, 750KS ile Karamürsel-Gölcük ve Başiskele güzergahından, 801KS ile de Kandıra ve İzmit otogar 15KS aktarması ile Kocaeli Stadı'na ulaşım sağlanabilecek. - KOCAELİ