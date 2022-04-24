Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı - Son Dakika
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Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı

24.04.2022 10:12
Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Orman ve Çocuk Şenliği" etkinlikleri, Eskişehir'de de gerçekleşti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Orman ve Çocuk Şenliği" etkinlikleri, Eskişehir'de de gerçekleşti.

Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Seyitgazi yolunda bulunan Kocakır Ormanı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Çocuklara orman ve doğa sevgisi, çevre bilinci ile fidan dikimi hakkında bilgiler anlatıldı. Aileleri ile birlikte gelen 500'ün üzerinde çocuk, tiyatro oyunu, kukla, jonglör ve illüzyon gösterileri ile çeşitli yarışmalara katılarak gün boyunca doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocuklara ormanları korumanın öneminden bahsetti. - ESKİŞEHİR

Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı
Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı
Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı
Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı

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Eskişehir'de 23 Nisan'da çocuklar iftarda buluştu Eskişehir'de 23 Nisan'da çocuklar iftarda buluştu Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocakır Ormanı çocuk sesleri ile çınladı - Son Dakika


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