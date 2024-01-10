Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda gazetecilerin, doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koştuklarını, kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için dördüncü güç olduklarını ifade ederek, "Gazeteciler yapmış oldukları kutsal görev ile toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Gündeme taşıdıkları konularla ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlıyorlar. Bu sayede vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedirler" dedi.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğuna da dikkat çeken Başkan Kaplan, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu sebeple basın ahlakı ve ilkelerine uyan, görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım adına takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, ilçemizin tanıtımında sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde bizlere daima destek olan yerel basın başta olmak üzere tüm gazetecilere bugüne kadar gösterdikleri özveri ve hassasiyeti, bundan sonra da sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyor, saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN