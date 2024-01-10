 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gazetecilerin doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için dördüncü güç olduklarını vurgulayarak, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirtti. Başkan Kaplan, bağımsız basının toplumsal kalkınma ve gelişme için önemli olduğunu ifade ederek, basın mensuplarına teşekkür etti ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
10.01.2024 - 13:02,
Abone Ol

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda gazetecilerin, doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koştuklarını, kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için dördüncü güç olduklarını ifade ederek, "Gazeteciler yapmış oldukları kutsal görev ile toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Gündeme taşıdıkları konularla ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlıyorlar. Bu sayede vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedirler" dedi.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğuna da dikkat çeken Başkan Kaplan, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu sebeple basın ahlakı ve ilkelerine uyan, görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım adına takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, ilçemizin tanıtımında sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde bizlere daima destek olan yerel basın başta olmak üzere tüm gazetecilere bugüne kadar gösterdikleri özveri ve hassasiyeti, bundan sonra da sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyor, saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Nedim Kaplan, Koçarlı, Kamu, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement