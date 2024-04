Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı İlçenin Sorunları İçin Mesai Yaptı

Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı tatil günü mesai yaparak ilçenin acil çözüm arayan sorunları için incelemelerde bulunup gerekli yerler için talimat verdi.

Başkan Arıcı, 23 nisan kutlamalarının ardından belediye ekiplerinin çalışma alanlarında ve yeni düzenleme yapılacak olan parklar ve yollarda incelemelerde bulundu. Başkan Arıcı ilk olarak İlçe girişinde yapılacak olan düzenlemelerle ilgili inceleme yaparak, imar ve fen işleri müdürlerinden bilgi aldı. Projeyi müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen Arıcı, kısa zaman içerisinde ilçe girişinin Koçarlı'ya yakışır bir şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Başkan Arıcı daha sonra Çakırbeyli mahallesine geçerek Pazar günleri köylü ve üretici pazarının kurulduğu alanda ve parklarda inceleme gerçekleştirdi.

Çakırbeyli üretici pazarını ve çevresini mahalleye yakışan bir şekilde yenilediklerini ifade eden Başkan Arıcı; "Personelimiz ile birlikte inceleme yaparak gerekli talimatları verdik. Çakırbeyli mahallemiz bundan böyle hak ettiği değeri görecek. Her zaman dediğimiz gibi işimiz çok, kaybedecek vaktimiz hiç yok. Bir an önce eksiklikleri giderip Koçarlı'nın yenilenmesi lazım. Koçarlı'da her şey çok güzel olacak. Koçarlımızın her bir bölgesinde çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmaları gibi vatandaşımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımız için tüm ekiplerimiz seferber ettik. İlçemizde özellikle vatandaşımızın konforunu artıracak ve onların daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca hayata geçireceğimiz projelerde bizlere desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı gittiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşarak hemşerileri ile sohbet ederek hasret giderdi. - AYDIN