Koçarlı\'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlanırken, Belediye Başkanı Özgür Arıcı vatandaşları davet etti.

Koçarlı'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlçenin en önemli kültürel organizasyonlarından biri olarak dikkat çeken ve Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan deve güreşi festivali bu yıl, ilçe merkezi itfaiye binası yanındaki güreş sahasında yapılacak. Hazırlıklar kapsamında saha düzenlemeleri tamamlanırken, alanın seyircilerin rahatça güreşleri izleyebilmesi için çalışmalar sonlandırıldı.

"Koçarlı hazır, sizi de bekliyoruz"

Koçarlı'nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Deve güreşi, bölgemizin en köklü geleneklerinden biri ve biz bu geleneği yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Koçarlı'da bu festivalin, hem kültürel bağlarımızı güçlendireceğine hem de ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Koçarlı olarak hazırız, sizi de bekliyoruz. Efsanevi mücadeleler, dostluk ve geleneklerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Gelin, bu coşkuyu birlikte yaşayalım" diyerek vatandaşları güreşleri izlemeye davet etti.

1 Aralık Pazar günü saat 9.30 belediye meydanından kortej yürüyüşü ile başlayacak olan deve güreşi heyecanı saat 10.30'da itfaiye yanındaki arenada develerin güreşleri ile doruğa ulaşacak. - AYDIN