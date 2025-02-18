Koçarlı Robofest Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Koçarlı Robofest Heyecanı Başlıyor

Koçarlı Robofest Heyecanı Başlıyor

Koçarlı'da 25-27 Şubat'ta uluslararası düzeyde düzenlenecek Robofest'e tüm öğrenciler davet edildi.

18.02.2025 12:27
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Koçarlı'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 'Koçarlı Robofest'e bütün öğrenciler ve vatandaşlar davet edildi. Teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest, gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyeceği festival için heyecanlı bekleyiş başladı.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25-26-27 Şubat tarihleri arasında 'Koçarlı Robofest' düzenlenecek. Daha önce ilçe düzeyinde, sonra il düzeyinde yapılan festival, bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilecek. Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor salonunda yapılacak festivalde öğrencilerin hazırladığı projeler yer alacak. Teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest, gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyeceği festival için geri sayım başladı.

Robotik ve kodlama yarışmasının yapılacağı festivalde, öğrenciler yapmış oldukları projeler kapsamında hazırladıkları robotlarla bu yarışlarda boy gösterecek.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde yapılan başvurudan 40 takım festivale davet edildi. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde takımların yarışacağı festivalde, öğrenciler projelerini tanıtacak.

Birinci gün stant etkinlikleri, proje yarışmaları, drone, roket ve iha gösterileri yapılacak. İkinci gün öğrenciler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, ADÜ Ziraat Fakültesi, ADÜ Teknoket ve Akıllı köyü ziyaret edecek. Üçüncü gün ise robotik kodlama yarışmaları gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, projeleriyle yarışmalara katılacak. Öğretim Üyesi ve öğretmenlerden oluşan jüri, yarışa katılan projeleri değerlendirip puan verecek. Yarışmanın sonunda ilk üçe girenlere kupa ve madalya verilecek. Ayrıca dereceye girenler, Aydın'ı ulusal yarışmalarda temsil edecek.

Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve özel firmalar da festivalde yer alıp teknolojik gelişmeleri sunacak. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, bütün öğrencileri ve vatandaşları festivale davet etti.

Bu festival sayesinde anaokuldan itibaren öğrenciler kodlama yapma eğitimi almaya başladı. Kodlama alanında kendisini geliştiren öğrenciler, festivalde takımlarıyla boy göstererek en iyi dereceyi almak için yarışıyor. Ayrıca bu festival ilçenin tanıtımına da büyük katkı sağlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Festival, Koçarlı, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Robofest Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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