Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönem projelerini anlattı

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Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, yeni dönemde yapacağı projeleri anlattı. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar yeni dönem için hazırladığı projelerle Kocasinan, ikinci asrın en parlak ilçesi olacağını söyledi.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nin yöneticilerini, Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu'nda misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, planladığı çalışmalarını sinevizyon eşliğinde anlattı. Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçtiğini altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Binlerce insanın yürüdüğü ve çevrenin daha nitelikli olması için Düvenönü, İstasyon, Ahievran ve Hastane Caddesi'ne estetik ve işlevsel dokunuşlarla yeni düzenlemeler yapacağız. Kocasinan'ımızda her canlı değerlidir. Bu noktada 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Sen'Patı Park projesini şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedefliyoruz. Şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayacak ulaşım yolları yaptık. Bekir Yıldız Bulvarı, Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ziyagökalp Akıllı Kavşak, Yenidoğan Akıllı Kavşak, Beyazşehir Taşkın koruma Kanalı, Yenidoğan Taşkın Koruma Kanalı, Asfalt Plenti, Agrega Tesisi ve 138 büyük iş makinası aracı kazandırdık. Yeni bir tesis daha Erkilet' e Kafe Sinan Arabidin'i kazandıracağız. Çiftçiden direk vatandaşa ulaşacak olan Organik Pazar Projesini de hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye ve Kayseri'de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Market ve Dost Mağaza, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan'ın yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun içinde en ulaşılacak kapı, belediyedir. Bunun için ulaşılacak en önemli nokta belediye başkanıdır ve şöyle bir sloganı ortaya koydum. 'Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar'ı ara'" ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüşüm eşittir Kocasinan Belediyesi olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz ve bu kentsel dönüşümü bu şekilde büyük alanda kendi personel ile kendi kaynaklarınla yapan sayılı belediyeyiz. Özellikle dönüşümde vatandaşlarımızın duası tarif edilemez. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın duasını alabilmek içindir. Hemşehrilerimizin taleplerine cevap verebilmek için her alanda çalışıyoruz. Bu zamana kadar 3 bin 59 aileye dönüşümle evlerini teslim ettik" diye konuştu.

İnsana ve tüm canlılara değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni, farklı ve sıra dışı yüzlerce projelerle 7'den 70'e her kesime hitap eden şehrin kalbinde yepyeni bir şehir inşa edeceklerini sözlerine ekledi. Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkanı Ahmet Taş ise hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ